Segunda rodada de escutas de cultura reúne sugestões para novo plano municipal de Rio Grande

Da Redação



28/07/2023 | 13:21



A segunda rodada de pré-conferências de cultura, nesta quinta-feira (27), no Parque América, reuniu 27 participantes que, em duas horas de plenária, opinaram sobre a oferta atual de cultura em Rio Grande da Serra e quais os projetos futuros a serem realizados no médio e longo prazos.

O encontro foi aberto pela Cia Maladin de Circo e Teatro, com artistas do Parque América. Organizadas pelo Paço as pré-conferências são encontros preparatórios da etapa municipal das conferências estadual e nacional de cultura.

As propostas colhidas nas rodadas de escuta serão sistematizadas em único documento - o Plano Municipal de Cultura - a ser aprovado na 3° conferência municipal, em setembro.

No dia 5 de agosto (sábado), a pré-conferência acontecerá na Vila Conde, na Emeb (Escolas Municipais de Educação Básica) David Barbosa da Silva, das 9h30 às 12h.