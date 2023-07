Itália e Turquia se unem para sediar Eurocopa de 2032

28/07/2023 | 12:08



Antes rivais na disputa para sediar a Eurocopa de 2032, Itália e Turquia resolveram se unir em uma candidatura conjunta, sem nenhum outro país na disputa até o momento. A nova parceria, revelada pela Uefa nesta sexta-feira, deve facilitar o caminho de Reino Unido e Irlanda para sediar a edição 2028 do torneio.

A Turquia também apresentou uma proposta para sediar a Euro 2028 e é a única concorrente dos britânicos. Embora não tenha retirado a candidatura, o país eurasiático deve se contentar em ser sede em 2032, ao lado dos italianos. Assim, as duas edições podem ter suas sedes definidas sem competitividade entre diferentes candidaturas.

Além disso, a união reduz o risco de a Uefa se comprometer com um único anfitrião para um torneio de 24 times e 51 jogos. Por outro lado, desafia a promessa da entidade de atingir emissões zero de carbono em seus eventos até 2040, especialmente em razão do fato de Roma e Istambul estarem separadas por cerca de 1.400 quilômetros, com voos que duram mais de duas horas.

Para a Itália, haverá ainda a necessidade de construir e reformar seus estádios, considerados fora dos padrões atuais. A Turquia, por sua vez, tem os estádios e a infraestrutura quase totalmente prontos, já que o presidente Recep Tayyip Erdogan liderou um projeto nacional de construções. Apesar disso, há questionamentos sobre a capacidade do país em sediar um evento desse porte, pois torcedores do Manchester City sofreram com problemas de logística durante a disputa da final da Liga dos Campeões da temporada passada, em Istambul.

A Uefa informou que está trabalhando com as duas federações para garantir que a proposta conjunta atenda a todos os requisitos para o torneio. Já a federação turca disse que a Eurocopa 2032 será "distribuída igualmente entre os dois países" e que ainda não há decisão sobre quais cidades e estádios serão utilizados.