Neymar Jr. faz homenagem para os filhos, aparece todo feliz durante o jogo do PSG, mas não sai do banco de reservas

28/07/2023 | 12:11



Não é novidade para ninguém que o futebol é uma das maiores paixões dos brasileiros, e para acompanhar os jogadores brasileiros, os fãs simplesmente acordam muito cedo para ver um jogo ou outro. O que é o que aconteceu durante a manhã desta sexta-feira, dia 28.

Tudo porque o time do Paris Saint' Germain onde Neymar Jr. joga, estava escalado para um jogo amistoso e a expectativa do craque para entrar era gigantesca. Tão grande que o nome dele acabou parando entre os mais falados no Twitter.

Pois é, e caso você não saiba, Neymar Jr. acabou de voltar de uma lesão e é esse o motivo dele não estar entre os titulares. Mas o esforço dos brasileiros nas redes sociais não foi o suficiente para que o craque entrasse na partida.

Muito se falou também sobre a homenagem que o atleta fez em sua chuteira para os dois filhos, Davi Luca e Mavie que está ainda na barriga de Bruna Biancardi, e também o quanto ele estava feliz e mais leve no banco.