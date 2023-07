Paulo Vilhena revela durante o Encontro que a fome foi determinante para a sua decisão de sair do No Limite

28/07/2023 | 12:10



Como você vem acompanhando, o No Limite está no ar e Paulinho Vilhena acabou decidiu sair do reality show na última quinta-feira, dia 27. E cumprindo a agenda de entrevistas, o ator amanheceu nesta sexta-feira, dia 28, dando entrevista para o Encontro com Patrícia Poeta.

Vale citar que Paulo Vilhena deixou bem claro em seu comovente depoimento de despedida do programa que estava fazendo tudo aquilo pensando em sua família - até porque a esposa do ator está grávida e sentou ao lado dele durante o Encontro.

- Me dediquei absolutamente a pessoas que eu não conhecia, de uma forma 100% verdadeira, com a vontade de criar algo realmente poderoso, que fique para nossas vidas. E que eu possa levar para casa, para minha família, o que a gente construiu aqui. A minha decisão, ela acontece porque meu sonho está acontecendo lá em casa, com a minha mulher, com a minha filha vindo para esse mundo. Eu sou com certeza um cara muito melhor por conhecer essa mulher maravilhosa e que está me dando a oportunidade de viver a paternidade que é algo que eu sonhava, mas que Deus dá para gente no momento certo e com a pessoa certa.

O ator ainda comentou durante o programa que a fome passou a ser algo determinante para a sua decisão de desistir do No Limite, além, claro, da vontade de estar em casa com a esposa.

- É algo que destrói o ser humano. Você não tem o poder cognitivo de pensar, assimilar. Tinha que deitar porque parecia que ia cair de cara, alucinação. Eu não sabia que era capaz de superar e você vai superando. As situações, condições com certeza a fome foi algo que pegou muito.

Patrícia Poeta entrevistou também no mesmo dia o filho de Rita Lee, Beto Lee que cantou ao lado de sua banda. Além deles dois, Heloisa Perissé também estava sentada no sofá para contar um pouquinho sobre a carreira e novidades.

Já com Paulinho Vilhena, a apresentadora relembrou que antes mesmo dele entrar para o confinamento do programa, o ator durante a pandemia de Covid-19 decidiu lançar uma banda e o artista resolveu falar sobre o assunto.

- Assim como a família do Beto, a minha também tem esse olhar musical. Meus pais como hobby fizeram da música uma maneira de expressão. Eu sempre gostei da escrita, e o fruto não cai longe do pé. Mas a forma fez o seu chamado mesmo eu atuando já, e dei a moral que diz muito ao meu coração. Assim como o Beto falou é um caminho árduo, tem que ser iniciado de alguma forma... a gente espera um dia também chegar a um lugar muito bom. É um projeto novo, convido vocês a conhecerem por meio das redes.