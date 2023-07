Premiação elege os melhores hotéis do mundo em 2023

Maria Beatriz Vaccari

28/07/2023 | 11:55



A última edição da premiação World’s Best Awards, promovida pela publicação de turismo Travel and Leisure, elegeu alguns dos melhores hotéis do mundo em 2023. O Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, na Turquia, lidera o ranking global, que reúne 100 acomodações. O único representante brasileiro é o Hotel Fasano Rio de Janeiro, que também aparece em primeiro lugar na lista de melhores empreendimentos das Américas Central e do Sul.

Melhores hotéis do mundo em 2023

Os rankings da premiação são desenvolvidos com base em opiniões de leitores. Eles avaliam fatores como localização, serviço, quartos, gastronomia, facilidades e preço.

Abaixo, conheça os 10 primeiros colocados da lista:

Reprodução Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet

Depois de passar por uma grande renovação de dois anos, o Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet alcançou o topo da lista de melhores hotéis do mundo da Travel and Leisure. Com 65 acomodações, o empreendimento conquista os hóspedes com boa gastronomia e localização privilegiada.

Reprodução The Bushcamp Company’s Mfuwe Lodge

Cercado por paisagens naturais e vida selvagem, o The Bushcamp Company’s Mfuwe Lodge é um luxuoso ecolodge. Quem se hospeda por lá pode observar os “Big Five”: búfalo, elefante, leão, leopardo e rinoceronte.

Reprodução Andaz Bali

Instalado na praia de Sanur, o Andaz Bali é uma das opções de hospedagem mais glamourosas da Indonésia. Com um visual que recria um vilarejo típico da região, o empreendimento tem vistas incríveis e 149 acomodações confortáveis.

Reprodução Playa Vik José Ignacio

A poucos passos da Praia Mansa, o Playa Vik José Ignacio é a opção de hospedagem mais indicada para quem procura luxo no Uruguai. O hotel fica na região de José Ignacio, vila de pescadores que caiu no gosto da alta sociedade.

Reprodução Goldener Hirsch, Auberge Resorts Collection

O Goldener Hirsch, Auberge Resorts Collection fica em Park City, um dos destinos de inverno mais populares dos Estados Unidos. Além da infraestrutura completa, o local se destaca pela gastronomia, com pratos inspirados na culinária austríaca.

Reprodução Goldener Hirsch, Auberge Resorts Collection

Exclusivo para adultos, o Hotel Xcaret Arte é um all inclusive perfeito para relaxar no méxico. O empreendimento oferece fácil acesso à Playa del Carmen, além de 900 acomodações e 10 restaurantes.

Reprodução Il Sereno Lago di Como

As enormes janelas com vistas para o Lago di Comon figuram entre os grandes destaques do Il Sereno Lago di Como. Há também uma belíssima piscina de borda infinita, que rouba a cena nas fotos dos hóspedes.

Reprodução Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus

O Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus fica em um prédio construído no século 19, que passou por um grande processo de revitalização. É uma ótima opção de hospedagem para aproveitar Istambul em altíssimo estilo.

Reprodução Rosewood Phnom Penh

O Rosewood Phnom Penh – Cambodja ocupa 14 andares de um dos prédios mais icônicos do país. Moderno e sofisticado, o hotel conta com seis restaurantes especializados em culinárias de diferentes partes do mundo.

Reprodução Capella Singapore

Com 112 acomodações e 38 villas, o Capella Singapore fica em Sentosa Island. A decoração, que mescla elementos contemporâneos e coloniais, é um dos grandes destaques.

