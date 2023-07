Diadema é escolhida pelo MEC para sediar relevante seminário sobre educação em tempo integral

Da Redação



28/07/2023 | 11:29



Nos dias 4 e 5 de outubro, o município de Diadema estará no centro das atenções educacionais ao receber o ciclo de seminários intitulado "Programa Escola em Tempo Integral: princípios para a Política de Educação Integral em Tempo Integral". Este evento, promovido pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação, visa impulsionar a oferta de educação em tempo integral nas escolas de educação básica em todo o Brasil, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, legislação instituída pela Lei 13.005/2014.

Ao longo do período de agosto a outubro de 2023, os seminários ocorrerão em cinco cidades brasileiras selecionadas, sendo elas Cuiabá (MT), Belém (PA), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Diadema (SP). A conferência de abertura, marcada para o dia 1º de agosto, será realizada virtualmente, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Ministério da Educação no YouTube.

A escolha de Diadema para sediar este importante evento se deve ao seu reconhecimento nacional como um exemplo de sucesso na ampliação do período e conteúdo educacionais oferecidos aos estudantes. O município se destacou através de programas como o Mais Educação, que faz uso de instalações públicas para a formação dos estudantes e prolongamento do tempo de permanência nas escolas; o Adolescente Aprendiz, que busca elevar a escolaridade, qualificação profissional e preparação para o ensino superior por meio de atividades no contraturno escolar; e o Creche Lugar de Criança, que contribuiu para a redução de 40% da fila de vagas em creches, diminuindo o número de crianças aguardando vaga de quase 3.000 em janeiro de 2021 para 1.765 em maio de 2023.

Para a Secretária de Educação de Diadema, Ana Lucia Sanches, a educação em tempo integral vai além do simples aumento do período em que os estudantes permanecem nas escolas. Ela enfatiza que é essencial uma educação que considere a criança como um cidadão com direitos, que fomente seu senso crítico e promova diálogos com diversas áreas do conhecimento. Ana Lucia afirma que essa perspectiva é o alicerce dos programas educacionais implementados em Diadema, e a cidade se sente honrada em receber o evento do Ministério da Educação, pois reafirma o compromisso da região em buscar constantemente aprimorar seu trabalho.

Atualmente, o município atende cerca de 8.371 crianças em creches, 8.196 estudantes na Educação Infantil e 11.669 no Ensino Fundamental I, contando com um total de 61 Emebs (creches próprias e Ensino Fundamental I) e 32 creches conveniadas. Com o seminário se aproximando, Diadema se prepara para se consolidar ainda mais como uma referência em educação em tempo integral no cenário nacional.