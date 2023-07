Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 71,6 em julho, mas frustra previsão

28/07/2023 | 11:25



O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, avançou de 64,4 em junho a 71,6 em julho na leitura final deste mês, informou a própria instituição nesta sexta-feira, 28. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta maior, para 72,6. Este foi o segundo aumento consecutivo, e o dado atingiu maior nível desde outubro de 2021. As expectativas para a inflação em 12 meses subiram de 3,3% em junho a 3,4% em julho. Já para o intervalo de cinco anos, as expectativas de inflação se mantiveram em 3,0%. Esta é a 23ª leitura das últimas 24 que registrou a projeção dentro da faixa de 2,9% a 3,1%.