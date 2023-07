PM prende dois suspeitos de roubo a caminhão em Santo André

Da Redação



28/07/2023 | 11:20



A Polícia Militar em Santo André prendeu dois suspeitos de roubo a um caminhão na região da Rua dos Coqueiros, no bairro Campestre.



No decorrer da madrugada, por volta das 4h40min, durante o turno de serviço, uma equipe policial foi acionada por um condutor que relatou ter testemunhado um roubo a um caminhão por indivíduos em um veículo de cor prata, próximo à base da 2ª Companhia da PM (Polícia Militar) de Santo André. Agindo prontamente, a equipe partiu para a averiguação e encontrou um veículo GM/Prisma, de cor prata, com placas QMX 9B89, totalmente insulfilmado, tornando impossível identificar o que se passava em seu interior. Em resposta, foi ordenado que os ocupantes saíssem do veículo, momento em que o condutor, acompanhado de seu comparsa, desobedeceu à ordem policial e fugiu. Além disso, um terceiro indivíduo não identificado, que já estava na cabine do caminhão, também fugiu, descartando um objeto sob o veículo antes de se evadir a pé em direção contrária.

Diante da situação, iniciou-se uma perseguição conduzida pelas equipes da 2ª Companhia da Polícia Militar e várias outras unidades do 10° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A perseguição se estendeu pelas áreas da 4ª, 6ª e 5ª Companhias. Toda a movimentação era acompanhada e comunicada por meio de rede de rádio para a realização do cerco policial.

Em certo momento da perseguição, já na Avenida Giovanni Baptista Pirelli, o condutor do veículo Prisma perdeu o controle, subindo pelo canteiro central e colidindo com um poste. O acidente possibilitou a prisão dos dois indivíduos envolvidos no crime.

Devido ao impacto da colisão, os criminosos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Luzita para receberem atendimento médico. Vinicios foi medicado e liberado, enquanto Edvan, por sua vez, precisou de cuidados mais aprofundados e foi encaminhado ao Centro Hospitalar Municipal (CHM) para a realização de exames complementares.

Com a situação sob controle, a equipe policial seguiu ao 6° Distrito Policial para apresentação dos indivíduos à autoridade de plantão. A ocorrência segue em andamento, com as devidas providências sendo tomadas pelas autoridades competentes.