PSG quer R$ 1,3 bilhão para vender Mbappé e Real Madrid tenta baixar pedida

28/07/2023 | 11:22



A cinco dias do fechamento da janela de transferências, o Paris Saint-Germain corre contra o tempo para negociar Kylian Mbappé e não correr o risco de perder o jogador de graça no futuro. Sabendo do interesse do Real Madrid, o clube francês estipulou um preço para vender o atacante à equipe espanhola: 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão). Segundo o diário esportivo Marca, da Espanha, o time merengue tenta diminuir a pedida para selar um acordo e contar com o atleta já em agosto.

Mbappé tem contrato com o PSG até julho de 2024 e já comunicou à diretoria que não deseja estender o vínculo, o que gerou um mal-estar entre as partes. A diretoria entende que o jogador, que nunca escondeu o desejo de jogar no Real Madrid, fez esse movimento para forçar uma saída. A partir de janeiro, quando faltar seis meses para o fim do seu atual vínculo com o clube francês, ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o PSG sem nenhuma compensação financeira. Por isso, o PSG se vê obrigado a vender o astro da seleção francesa ainda nesta janela.

O PSG já recebeu o interesse de vários clubes por Mbappé, mas a única proposta oficial até o momento é a do Al-Hilal, da Arábia Saudita, no valor de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão pela cotação atual). A oferta seria de uma temporada, com o jogador podendo deixar o país árabe em julho de 2024. Porém, segundo o jornal L'Equipe, o atacante não quis se reunir com dirigentes sauditas porque não pretende atuar no Oriente Médio.

Diante da incerteza a respeito de seu futuro, o atacante de 24 anos não acompanhou o restante do elenco no último sábado, em viagem ao Japão, onde o time faz uma turnê de pré-temporada.

Além de Cristiano Ronaldo, outros jogadores importantes do futebol europeu desembarcaram na Arábia Saudita, como Karim Benzema e N'Golo Kanté. Antes de Mbappé, o Al-Hilal já havia tentado contratar Lionel Messi, que preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ao fim de seu vínculo com o PSG. Apesar dos rumores de Mbappé no Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar satisfeito com a qualidade do atual elenco do Real Madrid, que tem os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo como titulares no ataque.