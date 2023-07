Resumo da Copa: Inglaterra perde jogadora mais cara do mundo e China bate Haiti

28/07/2023 | 11:15



A sexta-feira contou com duas vitórias simples na Copa do Mundo feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia. A Inglaterra bateu a Dinamarca e a China, mesmo tendo uma jogadora expulsa ainda no primeiro tempo, venceu o Haiti. Ambos os jogos terminaram com placar de 1 a 0.

Os resultados embolaram o Grupo D do Mundial. Na prática, todas as quatro seleções da chave têm chances de classificação às oitavas de final na quarta e última rodada desta fase de grupos.

INGLATERRA PERDE JOGADORA MAIS CARA DO MUNDO

Eficiência. Essa é a melhor forma de descrever a seleção inglesa que, mais uma vez, ganhou uma partida na Copa pelo placar mínimo. No jogo contra a Dinamarca, um golaço logo aos 5 minutos do primeiro tempo definiu o jogo.

De fora da área, Lauren James acertou um belo chute e não deu chance para a goleira Christensen, que só viu a bola morrer no fundo da rede. Com a vantagem conquistada, as inglesas administraram o jogo, diminuíram o ritmo e sequer sofreram com as rivais.

Se comemora a classificação praticamente garantida, a equipe inglesa lamenta a lesão da meio-campista Keira Walsh, a jogadora mais cara do mundo. No final da primeira etapa, a atleta do Barcelona acabou sofrendo uma lesão no joelho e teve de sair de campo de maca. Ainda não se sabe a gravidade do problema, mas é possível que ela não dispute mais o torneio.

CHINA VENCE COM UMA A MENOS EM CAMPO

A China sofreu, mas, mesmo com apenas 10 jogadoras desde o primeiro tempo, conseguiu vencer o Haiti por 1 a 0 e conquistar os três pontos necessários para voltar a sonhar com a classificação às oitavas de final.

O futebol apresentado foi de baixo nível técnico, com muitos erros. Aos 28 minutos da primeira etapa, Rui Zhang foi expulsa após uma violenta entrada com a sola da chuteira na haitiana Jeudy. O Haiti até chegou ao gol, mas teve seu tento anulado aos 41 minutos do primeiro tempo.

As chinesas saíram na frente somente no segundo tempo, após um pênalti muito bem cobrado pela atacante Shuang Wang. As haitianas sentiram o baque e não conseguiram reagir, garantindo assim a primeira vitória da China neste Mundial.

Com o resultado, a China iguala os pontos da Dinamarca e pode sonhar com a classificação para as oitavas. Já o Haiti ainda tem chances matemáticas de avançar, mas a combinação de resultados é improvável.

Confira os próximos jogos da Copa do Mundo:

29/07

4h30 - Suécia x Itália

7h - França x Brasil

9h30 - Panamá x Jamaica