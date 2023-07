Ibovespa fica instável e sem força para buscar 120 mil pontos com setor de metais, apesar de NY

28/07/2023 | 11:10



Após ganhar tração, renovando máxima acima dos 120.600 pontos, o Ibovespa reduziu a alta na manhã desta sexta-feira, 28, passando a testar leve queda com moderado recuo, em torno dos 119 mil pontos, enquanto os investidores esperam a teleconferência da Vale, que divulgou queda em seu lucro na quinta-feira, 27.

O que atenua a queda do Índice Bovespa é a elevação das bolsas de Nova York, diante de sinais de manutenção dos juros americanos em setembro, e valorização das ações da Petrobras. Os papéis da petroleira sobem apesar do recuo do petróleo no exterior. Os investidores esperam a reunião da Petrobras que irá tratar da política de dividendos. Já os papéis da Vale aceleravam a queda.

Na quinta, o Ibovespa interrompeu uma série de cinco altas seguidas, caindo 2,10%, fechando aos 119.989,64 pontos, depois de tocar a marca dos 123 mil pontos ao longo da semana. Com o recuo na véspera, passou a computar declínio semanal, depois de subir 2,13% na passada.

Após o fechamento da B3 na quinta-feira, a Vale informou queda forte em seu lucro em meio à baixa dos preços do minério de ferro. A companhia reportou US$ 892 milhões de lucro líquido aos acionistas no período de abril a junho, baixa de 78,2% ante igual período de 2022 e de 51,4% no confronto com os primeiros três meses do ano.

A Vale ainda anunciou que foi aprovada a distribuição de R$ 8.276.500.800 em juros sobre o capital próprio (JCP) e anunciou a venda de 13% da sua unidade de metais básicos - Vale Base Metals Limited (VBM) - por US$ 3,4 bilhões (por volta de R$ 16,1 bilhões). Agora, fica a expectativa pela teleconferência da mineradora (11h).

"O mercado está avaliando a queda no lucro da Vale, que de certa forma era esperado, a distribuição de juro sobre capital próprio e a parceira da empresa em sua unidade de metais básicos", diz o economista Álvaro Bandeira.

Ao mesmo tempo, o economista cita que alguns indicadores da economia brasileira informados hoje vieram com resultados relativamente bons. "Tem a Pnad mostrando menor desemprego, ainda que a renda e a geração de vagas com carteira assinada tenham ficado estáveis, mas aumentou a criação sem carteira. Dá uma conotação um pouco mais positiva", afirma Bandeira.

O IGP-M teve deflação de 0,72% em julho, após queda de 1,93% em junho. O dado ficou menos negativo do que a mediana de -0,74% das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de recuo de 1,00% a crescimento de 0,30%.

Já a taxa de desocupação no Brasil ficou em 8,0% no trimestre encerrado em junho, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). O resultado veio no piso das previsões e menor do que a mediana de 8,2%. O teto era 8,4%.

Os indicadores saem a poucos dias da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Entre economistas, a maioria espera corte de 0,25 ponto porcentual na Selic na quarta-feira que vem, para 13,50% ao ano. Já na curva futura, as apostas são de recuo de meio ponto.

Às 10h54 desta sexta, o Ibovespa subia 0,03%, aos 120.020,08 pontos, após elevação de 0,56%, na máxima aos 120.660,21 pontos, e mínima aos 119.706,26 pontos, com recuo de 0,24%, e abertura aos 120.002,29 pontos. Vale ON cedia 2,24% e Petrobras subia acima de 1,00%.