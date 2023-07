No Japão, BoJ mantém taxa de depósitos em -0,1%

28/07/2023 | 07:09



O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) manteve inalteradas as principais referências que balizam a política monetária no país, conforme decisão divulgada nesta sexta-feira, 28. O anúncio de manutenção das taxas veio em linha com o esperado por analistas.

Contudo, a indicação da autoridade monetária japonesa de alteração na condução de sua política de controle da curva (YCC, na sigla em inglês), agora "com maior flexibilidade" foi na contramão do que esperavam os analistas

Ainda assim, o banco central japonês deixou a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a meta do rendimento do título público local (JGB) de 10 anos em cerca de zero. O BoJ ainda reiterou que pretende manter a faixa de variação do juro no intervalo de -0,50% a +0,50%, patamar definido em dezembro.

A decisão do BoJ vem após as decisões do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Banco Central Europeu (BCE) nesta semana. O Fed, que havia interrompido o ciclo de alta na reunião anterior, voltou a subir a taxa de juros em 0,25 ponto porcentual, situando os juros para faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano. O BCE também fez movimento de alta de 0,25 ponto porcentual.