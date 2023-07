PM desmantela desmanche clandestino em Sto.André

Thainá Lana



27/07/2023 | 20:57



A Polícia Militar desmantelou nesta quinta-feira (27), um desmanche clandestino que funcionava na avenida São Bernardo, altura do número 1000, na região da Vila Luzita, em Santo André.

A ocorrência foi informada às equipes de patrulhamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), dando conta da presença de dois suspostos “guarda-costas” com comportamento suspeito em frente ao local. Ao chegar no estabelecimento, os dois indivíduos citados dificultaram o trabalho dos policiais e se recusaram a fornecer as suas identificações. Os dois precisaram ser conduzidos aos 6º DP (Distrito Policial). No interior do estabelecimento, indivíduos desmanchavam um Fiat Argo no momento da operação. Ao notarem a presença dos policiais, os mesmos imprimiram fuga por uma passagem nos fundos do desmanche. Ninguém foi preso.

No local também foram encontrados pelos policiais um outro veículo com a carcaça completamente desmontada e com a numeração do chassi suprimida, placas, peças e bloqueadores de sinais.

A operação contou com a participação de aproximadamente 10 policiais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmou as informações e deu mais detalhes da operação.

A NOTA

“A Polícia Militar apreendeu dois veículos em um desmanche, na manhã desta quinta-feira (27), na Avenida São Bernardo do Campo, no bairro Vila Luzita, em Santo André, região do Grande ABC.

Policiais militares foram acionados, via Copom, para atender a ocorrência. No local, uma oficina, foi encontrado diversas peças, placas e dois automóveis, que foi constatado serem produto de furto, sendo que um dos carros foi entregue ao proprietário.

Próximo ao local, dois homens foram detidos e conduzidos à delegacia. Eles foram liberados e são investigados.

O caso foi registrado como furto, receptação e localização/apreensão e entrega de veículo no 6° DP de Santo André”.