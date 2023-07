A cada 12 minutos, uma ocorrência de roubo ou furto é registrada na região

Thainá Lana



28/07/2023 | 07:00



A cada 12 minutos um objeto é roubado ou furtado no Grande ABC. Por dia, são contabilizadas 130 ocorrências deste tipo de delito. No total, os municípios da região registraram no primeiro semestre do ano 23.448 casos, segundo dados estatísticos da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

As notificações compreendem subtrações de diversos itens, como aparelhos eletrônicos, bolsas, relógios, além de ocorrências de roubo de carga e também a banco. Celulares, cartões bancários e de crédito, dinheiro e documentos de identificação são alguns dos objetos mais subtraídos, de acordo com informações dos boletins de ocorrência disponibilizados pela SSP.

Apesar do alto volume de ocorrências em 2023, o número é 2% menor que o registrado no ano passado. De janeiro a junho de 2022, foram contabilizados 23.977 casos na região.

Furto, prática de subtração sem violência ou ameaça, segue como o delito mais praticado no Grande ABC, com 13.713 registros no primeiro semestre do ano, contra 10.650 de roubo, quando ocorre ameaça, ataque ou intimidação.

Para coibir este tipo de crime, a SSP destacou que a Polícia Civil realiza operações para reprimir infrações e conduz investigações para identificar receptadores e rastrear o destino dos produtos obtidos por meios ilícitos.

“No período foram realizadas 370 prisões e apreensões de infratores envolvidos em roubos e furtos nos municípios da região”, esclareceu a Pasta.

REDUÇÃO

O Grande ABC registrou queda nos principais indicadores criminais nos primeiros seis meses do ano em comparação com 2022, com exceção dos crimes de estupro, que contabilizou 308 vítimas ante 303, e furto geral, que passou de 13.327 para 13.713 neste ano. (Veja dados na tabela acima)

O número de vítimas de homicídio doloso teve leve redução de 1,49% em seis meses, enquanto o furto de veículos diminuiu 1,96% no período.

Roubo de veículos teve a maior diminuição no ano. No primeiro semestre de 2022, foram 3.064 veículos, enquanto neste ano o número chegou a 2.581 – queda de 15,76%. Já roubo geral (que contabiliza outros objetos e também a banco e cargas), caiu 8,59%, com 9.735 ocorrências em 2023, ante 10.650 no ano anterior.

Uma das ações para tentar diminuir o roubo de automóveis são as operações em desmanches, ferros velhos e locais de comercialização de peças de veículos. Nesta quinta-feira (27), a PM (Polícia Militar) desmantelou um desmanche clandestino que funcionava na avenida São Bernardo, na Vila Luzita, em Santo André. (Leia mais abaixo)

Sobre as reduções, a SSP informou que as polícias trabalham de forma integrada, realizando ações para esclarecer os crimes. “Além das operações e investigações da Polícia Civil, o policiamento ostensivo pela PM segue intensificado pela Operação Impacto. O patrulhamento é reorientado de forma permanente com base nas denúncias dos moradores e análise dos índices criminais”, reforçou o órgão.