Peça dá voz às bruxas de Shakespeare

Nilton Valentim



28/07/2023 | 07:00



As bruxas de William Shakespeare são famosas na dramaturgia. Aquelas que prenunciam o reinado de Macbeth são muito importantes no imaginário teatral. Mas, e se encontrássemos na dramaturgia daquele que é considerado maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo as fogueiras invisíveis às quais as mulheres eram, e ainda são lançadas cotidianamente? Este questionamento é o ponto de partida da peça Na Fogueira Invisível Elas Nem Sabiam que Queimavam, da Companhia da ENT (Escola Nacional de Teatro), que estreia amanhã, em Santo André.

“Shakespeare nos pintou um tipo de bruxa mas a história do mundo nos apresentou um sem fim de motivos para classificar uma mulher como bruxa”, afirma a diretora Andréa Weber. “Na Idade Média elas eram as curandeiras, as muito bonitas ou muito feias, as que vivenciavam sua sexualidade livremente, as que viviam sem a presença de um homem ou as que viviam coletivamente entre outras mulheres, não precisava de muito para ser considerada bruxa, bastava que sua vizinha não fosse com sua cara ou que você não correspondesse ao desejo do seu vizinho para que uma ‘denuncia’ de satanismo te levasse para a fogueira”, exemplifica.

O espetáculo nasce a partir de questionamentos lançados pela escritora Silvia Federici em seu livro Calibã e a Bruxa e se desenrola numa trama que traz à tona situações vividas por mulheres da dramaturgia Shakespeareana.

“Nos pusemos então a descobrir as fogueiras invisíveis na obra de Shakespeare, trazendo à tona suas personagens femininas mais emblemáticas. Julieta tratada como propriedade e moeda de troca de seu pai, Beatrice questionada constantemente por não querer casar, Catarina aturando as investidas de um Petruchio que não entende que ‘não é não’, Gertrudes tendo seu desejo de mulher madura questionado pelo seu filho, Ofélia sendo orientada a reprimir seu sentimentos para não causar comentários sobre sua família. Desdêmona assassinada por ciúmes e Lavinia sendo brutalmente jogada aos lobos por outra mulher. Não estariam todas elas submetidas à uma silenciosa e sorrateira caça às bruxas?”, pergunta Andrea.

SERVIÇO

A peça estará em cartaz no teatro da ENT (Rua Senador Flaquer 958, Centro, santo André). Amanhã e nos dias 5, 12 e 19 de agosto, às 20h. No domingo e no dia 6 de agosto, às 18h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados no Sympla.