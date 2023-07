Muito além de música e comida no Festival do Chocolate

Beatriz Mirelle



28/07/2023 | 07:00



O Complexo Ayrton Senna, localizado na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193, no Centro de Ribeirão Pires, ficará pequeno para tantas atrações prometidas pelo 14º Festival de Chocolate da cidade. As opções variam para adultos, crianças e até pets. Em três semanas de evento, a organização mostra que a programação vai muito além de música e comida. A festa acontece de sexta-feira, das 18h às 22h, aos sábados, das 14h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h.

Depois de três anos sem o Festival, a Prefeitura aguarda até 50 mil visitantes por dia. A apresentação do Roupa Nova (hoje, às 21h) e show da Luna (30/7, às 15h) já estão com ingressos antecipados esgotados. Apesar disso, há convites disponibilizados por dia no Complexo. Para retirá-los, é necessário doar dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto açúcar e sal) ou dois quilos de ração para animais.

As 10 principais atrações, como Roupa Nova, Atitude 67, Demônios da Garoa, Ana Cañas e Biquini (Cavadão), estarão no Palco Família, no Espaço Multicultural do Complexo. Os 65 shows de artistas regionais e três apresentações infantis acontecerão no Palco Futuro. Crianças a partir de 2 anos também precisam de ingressos por questões de segurança e controle de visitantes, já que o público mirim ficará sentado nas atividades.

Na gastronomia, as opções incluem opções veganas e as feiras priorizam empreendedores regionais, com vendas de artesanatos, bijuterias, macramê, acessórios, costura e outros produtos.

“Além de movimentar toda a região, é um grande convite para a volta de um dos melhores festivais de inverno do Estado. Os artistas principais são só uma parte da festa. Nesse ano, teremos muitas vozes femininas e programações direcionada à famílias. Para os autistas, serão fornecidos protetores conchas de ouvido. Estamos tentando pensar em todos os detalhes para proporcionar a melhor recepção possível. O festival também dá visibilidade aos serviços da Emarp (Escola Municipal De Artes de Ribeirão Pires), que é pública e gratuita”, ressalta o prefeito Guto Volpi (PL).

MUNDO INFANTIL

Os três domingos do Festival serão direcionados em especial às crianças. Além dos shows que acontecerão às 15h, elas terão atividades de palhaçaria, fotografia, pintura de rosto, contação de histórias, bolhas de sabão e oficina de ChocoKids, com o finalista do MasterChef Junior 2022, Lucas Martins. As aulas com o cozinheiro mirim acontecem às 14h e às 14h30, no CTT (Centro Técnico De Treinamento) Vereador João Neto, também no Complexo. As vagas são limitadas, com inscrições pela internet (https://linktr.ee/PrefeituradeRibeiraoPires). Pequenos de 6 a 12 anos podem participar.

O palhaço Clowns Sombras e o mágico Ossamá Sato também estarão nas programações dos domingos. O Reino do Chocolate é uma atração fixa em todos os dias do evento, assim como os passeios do trenzinho da alegria.

ATÉ PARA OS PETS

Neste ano, os animais de estimação também farão parte da programação. Para quem quer ter um novo amigo, haverá feira de doação de cães e gatos. Neste domingo, das 11h às 13h, haverá vacina antirrábica para pets através de ação da Secretaria de Meio Ambiente de Ribeirão Pires. Para receber a vacina, o animal deve ter quatro meses ou recebido vacinação há mais de um ano.