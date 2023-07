Zilu Godoi sobe aos palcos como coach de autoajuda em palestra nos Estados Unidos

27/07/2023 | 19:10



Morando em Orlando, nos Estados Unidos, Zilu Godoi decidiu se arriscar profissionalmente em uma nova área. Em um congresso de autoajuda, a mãe de Wanessa Camargo foi uma das convidadas para palestrar, subindo aos palcos e discursando sobre temas como resiliência e superação.

A convidada famosa ainda aproveitou para compartilhar sobre suas experiências pessoais, incluindo seus anos escolares e até o fim do seu longo casamento de 30 anos com o cantor sertanejo, Zezé Di Camargo.

Em registro postado em suas próprias redes sociais sobre o evento, Zilu também citou seu atual relacionamento com o empresário Antonio Casagrande e sobre sua decisão de se mudar para os Estados Unidos. A palestra de Zilu foi elogiada nas redes sociais. Ainda em seu post, ela falou da importância de compartilhar seus aprendizados de superação.

Foi um momento especial em que pude compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória e ensinar valiosas lições sobre resiliência! A vida é uma jornada repleta de desafios, e ao longo do meu percurso, enfrentei diversas provações. Mas aprendi que a chave para superar esses obstáculos é encará-los de frente, com coragem e determinação. Sim, é verdade que há momentos difíceis, mas acreditem, é nesses momentos que descobrimos nossa verdadeira força interior. Eu quis dar essa palestra para mostrar a todos vocês que não importa quão difíceis sejam as situações, sempre há uma maneira de seguir em frente, declarou na postagem.