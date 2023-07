Tori Kelly fala pela 1ª vez sobre internação por coágulo sanguíneo: 'Dias assustadores'

27/07/2023 | 18:45



Tori Kelly falou pela primeira vez nesta quinta-feira, 27, diretamente do hospital, sobre seu estado de saúde. Ela foi internada no dia 24, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Los Angeles, nos Estados Unidos, com coágulos sanguíneos nas pernas e pulmões.

A cantora americana de 30 anos usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Como você deve ter ouvido, estou lidando com alguns problemas de saúde inesperados. Foram alguns dias assustadores, mas posso sentir suas orações e não consigo parar de pensar em você. Estou me sentindo mais forte agora e esperançosa, mas infelizmente ainda há algumas coisas a descobrir", escreveu.

Tori confessou estar "com o coração partido" e destacou que precisa cuidar da saúde, mesmo em meio aos planos de promover seu novo EP, intitulado Tori. "Até que eu o veja novamente, ainda quero que você aproveite um projeto que representa o lugar feliz em que estive nos últimos anos. Não vou deixar que esse obstáculo impeça que a música seja sua na sexta-feira", destacou.

Coração disparado e desmaio

Enquanto jantava com amigos, a cantora gospel começou a sentir o coração disparando e perdeu a consciência. Ela foi levada para o Hospital Cerdars-Sinai, onde os médicos detectaram coágulos sanguíneos em torno de seus órgãos vitais. Tori foi encaminhada imediatamente para a UTI.

Em 2019, a artista foi vencedora do Grammy nas categorias Melhor Álbum Gospel e Melhor Canção Gospel. Famosa por sucessos como Dear No One, Paper Hearts e Lets Go Crazy, também ganhou o prêmio Billboard Women in Music Breakthrough Artist em 2015.