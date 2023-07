Túlio Maravilha faz harmonização facial e mostra resultado em programa

27/07/2023 | 18:11



Depois de compartilharem a mudança radical de Stênio Garcia, parece que o Fofocalizando está empenhado em mostrar o antes e depois de alguns famosos. E, desta vez, o alvo do programa do SBT foi o ex-jogador de futebol Túlio Maravilha.

Com 54 anos de idade, o ex-atleta decidiu ficar com uma carinha mais nova e se aventurou no mundo da harmonização facial. E não parou por aí! Além de harmonizar o rosto, Túlio também aproveitou para deixar as entradas menores e ficar mais cabeludo.

Durante o procedimento, ele recebeu diversos elogios das profissionais, já que precisaria apenas arrumar algumas imperfeições. Segundo elas, o rosto do ex-atleta tinha alguns lugares mais fundos.

Vale pontuar que foi só no rosto que o ex-jogador fez algumas mudanças. Isso porque Túlio mantém a forma e tem um tanquinho de dar inveja.

Uau! O que você achou da transformação?