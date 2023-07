Angelina Jolie e Brad Pitt concordam com mediação para evitar que conflito sobre vinícola chegue no tribunal

27/07/2023 | 18:11



Será que teremos paz em Hollywood? Segundo o Daily Mail, as informações mais recentes relacionadas ao ex-casal Angelina Jolie e Brad Pitt seriam de que os advogados de Nouvel, empresa da atriz, afirmaram que o astro estava saqueando o Chateau Miraval, famosa vinícola francesa que Pitt e Jolie compraram em 2008 e não deixa de gerar assunto.

Segundo a acusação, Brad Pitt estaria usando o lucro dos vinhos como sua caixa pessoal para projetos vaidosos. Por isso, a defesa da artista estaria buscando 350 milhões de dólares em danos, aproximadamente um bilhão e 600 mil reais.

Entretanto, parece que o ex-casal está buscando pela paz. Ainda segundo o Daily Mail, documentos arquivados em relação a disputa do vinhedo mostram que as estrelas concordaram com a mediação como um método alternativo de resolução sobre o Chateau Miraval, evitando que o assunto chegue ao tribunal.

Ou seja, ambos optaram por acionar uma terceira pessoa, neutra e imparcial, para resolver o conflito. Além disso, Jolie também disse que está disposta a participar de uma conferência de acordo.