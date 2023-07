LeBron James agradece apoio dos fãs após filho sofrer parada cardíaca: Sentimos o amor de vocês

27/07/2023 | 18:10



Como você viu, o filho de LeBron James sofreu uma parada cardíaca na última segunda-feira, dia 25, durante um treino de basquete. Bronny James teria sido levado à UTI e, para a felicidade de todos, estaria se recuperando rapidamente e fazendo os tratamentos necessários.

Desde então, diversos veículos noticiaram que o jogador de basquete dos Lakers e sua esposa, Savannah, estariam preocupados com o garoto de 18 anos de idade. Entretanto, apesar de estarem apreensivos, o casal não deixou de agradecer os profissionais que estavam cuidando do menino.

Mas não foi só os médicos que ganharam uma mensagem emotiva do atleta. Através do Twitter, LeBron James publicou um longo agradecimento aos fãs por estarem enviando muito amor e orações à família. E não parou por aí! James ainda disse que pretende dar mais detalhes sobre o que aconteceu com o garoto em breve.

Quero agradecer às inúmeras pessoas que enviaram amor e orações à minha família. Nós sentimos vocês e eu sou muito grato. Todo mundo está muito bem. Temos nossa família reunida, segura e saudável, e sentimos o amor de vocês. Terei mais a dizer quando estivermos prontos, mas queria dizer a todos o quanto o apoio de vocês significou para todos nós!