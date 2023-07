Processo que Shantal Verdelho estava movendo contra médico é desarquivado

27/07/2023 | 18:10



Como você vem acompanhando, Shantal Verdelho apareceu publicamente para revelar que estava denunciando o médico Renato Kalil por violênica obstétrica. Vale citar que foi ele quem fez o parto da segunda filha de influenciadora, Domenica.

Além de todo o drama que sofreu durante o parto, a esposa de Mateus Verdelho também revelou anteriormente que recebeu vários xingamentos do médico e diversas humilhações durante o nascimento da filha, em 2021.

Em um comunicado enviado para a imprensa, a assessoria de Shantal comunicou que o processo que ela está movendo contra o médico ganhou um novo capítulo. Pois é, durante a tarde desta quinta-feira, dia 27, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aceitaram os recursos apresentados pela defesa de Shantal e pelo Ministério Público, e anularam a decisão do arquivamento do processo.

- Só de relembrar o dia do ocorrido eu penso no que minha filha e eu tivemos que passar e me emociono, penso que justiça sendo feita não alivia o que passamos esse dia mas muda uma sociedade que vai saber que está protegida pela justiça em seu momento mais vulnerável e que deveria ser lindo e com respeito que é o parto, declarou a influenciadora.

Vale citar que se condenado pelos crimes denunciados, o médico pode penar no mínimo um ano e seis meses de reclusão - somadas as duas penas. Ainda de acordo com a nota enviada, existem mais de 20 depoimentos de mulheres que o denunciaram por violência sexual e psicológica.