Santo André inicia implantação de painéis solares para geração de energia limpa

Raphael Rocha



27/07/2023 | 16:29



A Prefeitura de Santo André deu início à instalação dos painéis solares da usina fotovoltaica que está sendo construída ao longo da Avenida dos Estados. Esses equipamentos têm a importante missão de captar energia solar e convertê-la em eletricidade.

Ao todo, serão 2.334 painéis instalados em estruturas metálicas compostas por alço galvanizado e alumínio, dispostas em 23 fileiras. Desde o mês de março deste ano, quando as obras da usina tiveram início, várias etapas já foram concluídas, incluindo a limpeza e terraplanagem do terreno, além da montagem das bases que sustentarão as placas fotovoltaicas.

O prefeito Paulo Serra visitou o local para acompanhar o andamento dos trabalhos e ressaltou a importância do projeto: "Esta usina é um grande exemplo de como a cidade pode usar seus recursos de forma sustentável, pensando na qualidade de vida da população. Trata-se de uma iniciativa pioneira e inovadora, que poderá resultar em uma redução na Contribuição de Iluminação Pública e, consequentemente, em uma conta de energia mais acessível para os moradores no futuro."

O complexo solar planejado pela Prefeitura de Santo André será o maior projeto municipal de geração de energia solar do país, abrangendo quatro usinas que totalizarão 8.820 placas fotovoltaicas. Além da usina na Avenida dos Estados, também estão previstas as construções das usinas José Marçon (Jardim Las Vegas), Espírito Santo (Cidade São Jorge) e Aterro Sanitário (Parque Gerassi).

A energia elétrica produzida pelas usinas será disponibilizada para a concessionária de energia Enel, que, em troca, fornecerá à cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz dos prédios públicos.

Com uma vida útil estimada de 30 anos, os sete primeiros anos após a instalação serão destinados ao pagamento do investimento. Ao longo dos outros 23 anos, a administração pública de Santo André estima economizar cerca de R$ 138 milhões em energia elétrica. A área total somada das quatro usinas será de 56 mil metros quadrados, com uma área construída de placas de aproximadamente 22.614 metros quadrados.