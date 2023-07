Após erro no Prêmio São Paulo de Literatura, Companhia das Letras se pronuncia publicamente

27/07/2023 | 15:54



A Companhia das Letras, que não finalizou a inscrição dos livros de seus autores no 16º Prêmio São Paulo de Literatura, conforme revelado pelo Estadão no início desta semana, se pronunciou sobre a falha cometida.

Em texto publicado em suas redes sociais no último dia 27, a Companhia das Letras veio a público para "expressar seu mais sincero pedido de desculpas" a todos os autores da editora, que foram comprometidos com o erro.

"Por conta de um erro interno, o envio dos livros e dos materiais impressos não ocorreu dentro do prazo, embora as inscrições on-line - com toda a documentação necessária, incluindo PDFs das obras - tenha se dado no período proposto pelo edital", continua a nota. "Reconhecemos que nossa falha causa impacto na carreira e na vida de nossos autores e autoras, que podem não participar de um dos mais respeitados prêmios literários do país, e vamos fazer o possível para que essa decisão seja revista."

Como noticiado pelo Estadão, as etapas perdidas eram obrigatórias segundo o edital, e o não cumprimento inabilita a inscrição dos 28 autores da editora. Neste caso, não há possibilidade de recurso.

"Entendemos a gravidade da situação, sentimos muito, e garantimos que estamos conduzindo uma revisão completa de nossos processos para que falhas como essa não se repitam. Pedimos desculpas também a nossos leitores. Sabemos que, assim como nós, vocês vibram quando o trabalho de um autor admirado é reconhecido com um prêmio literário dessa importância", diz o texto.

O Estadão procurou também os organizadores do prêmio. Na última quarta-feira, 26, os responsáveis responderam ao questionamento do jornal, sobre se haveria alguma forma de reverter a decisão. Segundo a nota, "a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas informa que a Companhia das Letras reconheceu o erro ao não cumprir todas as etapas do edital, mas que reconsiderar qualquer inabilitação para que isso seja revertido é ferir o regulamento do Prêmio São Paulo de Literatura".

Maior prêmio literário em valor individual no Brasil, o Prêmio São Paulo de Literatura paga R$ 200 mil ao autor do melhor romance e mais R$ 200 mil ao autor do melhor romance de estreia. Com o erro, ficaram de fora escritores como Marcelo Rubens Paiva e Luiz Ruffato.