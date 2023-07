Grande ABC perde 129 postos de trabalho com carteira assinada em junho

Nilton Valentim



27/07/2023 | 15:51



Pela segunda vez no ano o Grande ABC registrou saldo negativo de empregos com carteira assinada. De acordo com os números do Caged (Cadastro Geral de Emporegados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego, as sete cidades fecharam junho com deficit de 129 vagas. Foram 31.903 contratações e 32.032 demissões. Desde março (-91) a região estava admitindo mais do que dispensando.

Na comparação por cidades, Diadema obteve o melhor resultado com saldo positivo de 419 postos (3.415 contratações e 2.996 demissões), seguida por Ribeirão Pires, com 322 (936 contratações e 614 cortes), Mauá, com 93 (2.526 contratações e 2.433 demissões), Rio Grande da Serra, com 36 (88 contratações e 52 dispensas) e São Bernardo, com saldo positivo de quatro vagas, inbterrompendo uma sequência negativa que já durava três meses.

São Caetano e Santo André e tiveram os piores resultados com, respectivamente, -824 e -179. Em São caetano, foram 4.229 admissões e 5.053 cortes. Em Santo André, 10.198 trabalhadores foram contratados e 10.377 dispensados no sexto mês do ano.