Raul Gil elogia Gugu e diz que apresentador não tinha terno para ir ao seu programa

27/07/2023 | 15:30



Em entrevista ao Programa de Todos os Programas, comandado pelos jornalistas Flávio Ricco e Gabriela França no YouTube, o apresentador Raul Gil contou que ajudou Gugu Liberato em seus primeiros passos na TV. Gugu morreu em 2019, após um acidente doméstico.

Raul disse que levou o apresentador ao seu programa e deu a Gugu um lugar no júri da atração. "Coloquei o Gugu no meu júri. No terceiro programa, ele falou que não podia ir mais porque não tinha roupa", contou o apresentador.

Diante da revelação de Gugu, Raul disse que procurou um dos patrocinadores do programa e pediu que ele fornecesse a roupa para que Gugu pudesse continuar no júri. Gugu, então, teria recebido dez ternos como cortesia.

Raul afirmou que Gugu sempre lhe foi grato pelo gesto e fez questão de expressar esse sentimento publicamente.

"O importante disso tudo é que depois de todo o sucesso que o Gugu fez, ele foi no meu programa um dia. Pediu licença de invadir ali, e falou: Só vim aqui para agradecer tudo o que você fez por mim. Hoje estou onde estou, devo a você, que me colocou no seu júri e me deu o primeiro terno da minha vida", disse o apresentador.

Raul Gil, de 85 anos, é um dos apresentadores de auditório mais antigos em atividade no País, com uma carreira de 60 anos. O Programa Raul Gil, atualmente na grade de programação do SBT, completa 50 anos no ar em 2023.