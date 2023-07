CBF cogita mandar primeiros jogos das Eliminatórias em Brasília e Cuiabá e vistoria estádios

27/07/2023 | 15:30



A Confederação Brasileira de futebol (CBF) ainda não definiu onde a seleção brasileira iniciará a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas agendou vistoria no Mané Garrincha, em Brasília, e na Arena Pantanal, em Cuiabá, cogitando usar os estádios para os primeiros jogos das Eliminatórias, contra Bolívia e Venezuela, respectivamente.

A entidade informou nestas quinta-feira que estará em Brasília e Cuiabá na próxima semana avaliando como estão os modernos estádios que foram utilizados na Copa do Mundo de 2014. O Palco da abertura não vem sendo muito utilizado, enquanto o Cuiabá manda suas partidas na arena do Mato Grosso.

As inspeções serão nos dias 1º e 2 no Mané Garrincha e entre 3 e 4 na Arena Pantanal. As vistorias têm como meta "encontrar as melhores opções" para a realização de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo da estreia brasileira será dia 7 de setembro, contra os bolivianos. Já a partida contra os venezuelanos está agendada para 12 de outubro.

"A entidade segue com sua rotina de inspeções em estádios que são potenciais opções para sediar jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026, assim como aconteceu em Manaus e Belém", informou a CBF. "O objetivo é sempre encontrar as melhores condições para a comissão técnica e jogadores desenvolverem seu trabalho."

Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a seleção brasileira disputará seis rodadas das Eliminatórias da Copa em 2023. Como mandante, fechará a temporada no dia 21 de novembro, contra a campeã do mundo Argentina, também em Placo indefinido. As visitas serão diante de Peru (12/9), Uruguai (17/10) e Colômbia (16/11).