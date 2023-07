Instituto Mauá de Tecnologia lança plataforma personalizada para análise do mercado financeiro

Da Redação



27/07/2023 | 14:54



Atuantes no mercado financeiro e interessados em acompanhar os acontecimentos diários do setor agora têm acesso a uma ferramenta poderosa para otimizar sua produtividade. O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) desenvolveu uma plataforma exclusiva e sob medida, disponível para alunos e docentes de seus cursos de Graduação e Pós-Graduação.

A análise do mercado financeiro é uma atividade complexa, envolvendo diversas variáveis e perspectivas. Atualmente, tornou-se impossível prever a direção do mercado baseando-se apenas em números brutos e sem o devido contexto, especialmente quando se trata da saúde financeira de empresas específicas, suas ações no mercado, a taxa básica de juros da economia (Selic), o Índice Ibovespa e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A Plataforma Financeira do Instituto Mauá de Tecnologia foi desenvolvida em colaboração entre professores e alunos do Mauá Finance Group, garantindo que atenda perfeitamente às necessidades dos estudantes e educadores.

A professora Rossana Raffaelli Leoni, do curso de Administração da Mauá, destaca um dos principais diferenciais da plataforma: "Os usuários encontrarão uma ferramenta amigável, que oferece informações abrangentes, desde os preços das ações até a saúde financeira de empresas pesquisadas, permitindo a segmentação por setores e otimizando o tempo de pesquisa do usuário." O projeto foi desenvolvido em conjunto com o professor Carlos Alberto di Agustini.

Os dados financeiros são coletados, monitorados e atualizados na plataforma pelos próprios alunos. Rossana ressalta ainda que o IMT Finance é intuitivo e de fácil interpretação, como um painel de controle de um carro, facilitando a compreensão e previsão do comportamento dos ativos por qualquer usuário.