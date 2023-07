Por R$ 150 mil, BYD Dolphin é o elétrico mais vendido no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



27/07/2023 | 14:57



O Dolphin EV, novo automóvel 100% elétrico da greentech BYD, apresentado há apenas um mês no mercado, acaba de estabelecer um recorde para automóveis do nicho. Ele chegou à marca de 3.000 unidades vendidas no País.

Em apenas seis horas de lançamento, o Dolphin EV atingiu 146 unidades vendidas. O modelo consolidou duas vendas a cada cinco minutos na rede de concessionárias BYD. Foram 1.254 unidades vendidas apenas na primeira semana após o lançamento.

Agora, completando o primeiro mês no mercado, consolida 3.000 pedidos firmes, com previsão de entrega das unidades já a partir do final de agosto.

Dolphin EV: modelo segue design Ocean / Crédito da foto: Divulgação BYD

Dolphin EV: linha Ocean

O Dolphin EV é o primeiro veículo da BYD a adotar o design da linha “Ocean”, inspirada nos animais marinhos e ondas do mar. É um automóvel que traz tecnologia. Vem equipado com ICS (Inteligent Cockpit System) que possui uma tela de 12,8″, rotação elétrica para posição vertical e horizontal, além de seis alto-falantes.

O novo Dolphin EV traz o aplicativo BYD, que possibilita abrir e trancar o carro pelo celular, além de programar o ar-condicionado e até verificar o nível da bateria. Para quem gosta de diversão, vai ser possível jogar videogame com o carro parado ou cantar no karaokê.

Outro diferencial é que o Dolphin EV conta ainda com comando de voz em que o motorista pode solicitar ações como: “ Hi BYD, ligue o Spotify” e “Hi BYD, me guie para casa”, que ele executa as tarefas de forma descomplicada. Um carro altamente tecnológico.

Um atrativo que chama a atenção é a tecnologia NFC que virou a chave dos novos tempos. Permite abrir o BYD Dolphin apenas com um cartão. É só aproximar o cartão NFC do retrovisor do motorista para destravar a porta.

O BYD Dolphin EV também é uma fonte de energia. Possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load), com o uso de um adaptador a bateria do carro se transforma numa fonte de energia que pode utilizar equipamentos externos como uma cafeteira, um laptop, uma pipoqueira e até uma luminária.

Outro destaque tecnológico é o serviço OTA, que permite fazer atualizações no sistema do carro à distância, parecido com o que é feito com os smartphones. O proprietário do Dolphin recebe uma mensagem no painel, informando que existe uma atualização disponível e faz o download quando estiver estacionado e em segurança.

Para baixar o arquivo, é possível utilizar o pacote de internet que já vem instalado no veículo.

Dolphin EV: interior conta com tecnologia e conectividade / Crédito da foto: Divulgação BYD

Preço atrativo

O mais novo modelo do lineup BYD do mercado custa R$ 149.800,00. O carro incorpora a moderna bateria Blade de 44.9kWh.

Com a carga a cem por cento, o BYD Dolphin EV pode rodar, no mínimo, 294 quilômetros e, segundo dados do Inmetro, é o veículo com melhor eficiência energética disponível no Brasil, ou seja, ele é o que melhor aproveita a capacidade da bateria com 0,42MJ/km.

O BYD Dolphin EV acelera de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 160 km/h.