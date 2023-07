Cine Theatro Carlos Gomes recebe Orquestra Sinfônica de Santo André para concerto temático com entrada gratuita

Da Redação



27/07/2023 | 14:48



Neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de julho, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes terá o privilégio de receber a renomada Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa) para mais um emocionante concerto da temporada de 2023.

Com uma temática singular, a orquestra encantará o público com obras que celebram a beleza e a magia dos pássaros. O espetáculo acontecerá no sábado, às 19h30, e no domingo, às 11h, com entrada gratuita, sujeita à ordem de chegada. É sugerido que os espectadores contribuam com alimentos não perecíveis ou itens para a Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade.

O maestro Abel Rocha, em ensaio realizado na quarta-feira (26), compartilhou a empolgação com a proposta do concerto: "Teremos um fim de semana muito especial, pois selecionamos como temática todas as aves que emprestam seus nomes a algumas das mais famosas obras sinfônicas já escritas."

O programa inclui "Os pássaros", de Otorino Respighi, a suite "O galo de ouro", de Nikolai Rimsky-Korsakov, e a suite "Pássaro de Fogo", de Igor Stravinsky. O termo "suite" refere-se a um conjunto de movimentos instrumentais organizados com elementos de unidade, tocados sem interrupções.

Além das obras consagradas, o concerto apresentará a estreia da composição brasileira "O canto da Fênix", de autoria de Marcelo Dino, criada no ano passado por encomenda da Sala Cecília Meireles (RJ). A peça, concebida em um único movimento, traz duas ideias musicais distintas, uma entoada pela flauta e acompanhada por uma delicada textura nas cordas, e a outra apresentada pelos violinos e fagotes após uma pequena transição executada pela harpa, clarinete, trompas e vibrafone.

O repertório segue com "Os pássaros", uma composição de Ottorino Respighi datada de 1928. Respighi, um prolífico músico italiano, foi responsável pela Trilogia Romana e pelas três suites de Árias e Danças Antigas, nas quais demonstrou sua afinidade pela música antiga. Nesta suíte, ele transforma cinco peças de teclado características do século XVII e XVIII para formação orquestral reduzida.

Em seguida, a Orquestra Sinfônica de Santo André traz à vida a suite "O galo de ouro", uma ópera de três atos composta pelo russo Rimsky-Korsakov em 1909, baseada no poema de 1834 do escritor Alexander Pushkin.

Para o grand finale, o concerto culminará com "Pássaro de fogo", obra magistral de Igor Stravinsky escrita em 1910 para as companhias de balé russas. Inspirada em uma fábula russa homônima, a composição catapultou Stravinsky rapidamente à fama em toda a Europa.

Não perca a oportunidade de vivenciar esse espetáculo musical único, onde a maestria da Orquestra Sinfônica de Santo André nos transporta ao mundo encantador das aves através de suas melodias majestosas. Um evento imperdível para os amantes da música clássica e apreciadores de momentos inesquecíveis.