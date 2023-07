Faculdade de Direito de São Bernardo abre inscrições para o vestibular 2024

Da Redação



27/07/2023 | 14:36



A Faculdade de Direito de São Bernardo - FDSBC dá início ao processo seletivo para o vestibular 2024, abrindo suas portas para os futuros estudantes de Direito. Com 58 anos de história como uma Autarquia Municipal, a FDSBC é amplamente reconhecida como uma instituição de referência no ensino jurídico do país, tendo formado mais de 14 mil profissionais atuantes em diversas áreas do Direito.

As inscrições para o vestibular 2024 da FDSBC estarão disponíveis entre 1º de agosto e 2 de outubro de 2023. Com o objetivo de proporcionar maior comodidade e acessibilidade aos candidatos, a prova será realizada de forma online no dia 22 de outubro de 2023.

Qualidade dos Professores e Dedicação ao Ensino

A coordenadora de Graduação, Profª. Drª. Ana Paula da Fonseca Rodrigues, destaca a excelência do corpo docente da instituição: "Nossos professores são altamente qualificados, quase todos mestres e doutores, com a maioria possuindo o título de doutorado. Isso nos possibilita oferecer o melhor desenvolvimento ao aluno que ingressa na faculdade." A instituição investe constantemente na capacitação de seus professores, inclusive estabelecendo parcerias com institutos e faculdades internacionais, garantindo um ensino atualizado e de qualidade.