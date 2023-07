Governo de São Paulo promove negociação de dívidas com a Sabesp

Da Redação



27/07/2023 | 14:31



A partir desta segunda-feira, 31 de julho, até o dia 30 de setembro, o Governo do Estado de São Paulo dará início ao mutirão "Acertando Suas Contas com a Sabesp", uma oportunidade imperdível para os cidadãos e empresas regularizarem suas pendências junto à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A ação abrangerá todas as regiões operadas pela empresa, incluindo a Capital, Grande São Paulo, interior e litoral.

Nessa força-tarefa, os devedores terão a chance de liquidar seus débitos com vantagens especiais, contando com descontos de até 100% nos valores de juros e multas, além de opções de parcelamento dos montantes em aberto. Essa medida visa não apenas solucionar pendências financeiras, mas também garantir a continuidade dos serviços prestados pela Sabesp aos cidadãos e empreendimentos do estado.

O mutirão estará acessível em todas as plataformas de atendimento da Companhia, incluindo canais digitais, atendimento telefônico, agências físicas e unidades móveis. Os pagamentos poderão ser efetuados de forma prática, através do PIX, cartão de crédito ou parcelamento direto junto à Sabesp.

A expectativa é de que aproximadamente 250 mil negociações sejam realizadas até o término do mutirão, beneficiando um amplo espectro de clientes, sejam eles proprietários de imóveis residenciais, comerciais ou industriais. Para conscientizar o público sobre essa oportunidade, a Sabesp enviará mensagens SMS aos clientes, e informações adicionais podem ser encontradas nas redes sociais oficiais da empresa.

Aqueles interessados em aproveitar essa chance de regularização deverão apresentar um documento de identificação pessoal, como RG ou CNH, e uma conta de água onde conste o número de fornecimento do imóvel. Além da possibilidade de quitar seus débitos, os clientes poderão utilizar o momento para atualizar seus cadastros junto à Sabesp ou esclarecer eventuais dúvidas relacionadas a outros assuntos.

Os pontos de atendimento presenciais estarão disponíveis nas unidades do Poupatempo, para as quais é recomendado agendamento através do link: https://www.poupatempo.sp.gov.br. Quem preferir atendimento nas agências da Sabesp poderá consultar a unidade mais próxima por meio do seguinte link: https://agenciavirtual.sabesp.com.br/agencias-de-atendimento. O agendamento também pode ser realizado no site: agendamento.sabesp.com.br.

Com essa iniciativa, o Governo de São Paulo demonstra seu compromisso em auxiliar a população a regularizar suas pendências, oferecendo condições vantajosas para a quitação de dívidas junto à Sabesp. A expectativa é que essa ação contribua para a melhoria das condições financeiras dos cidadãos e para a continuidade dos serviços de saneamento básico essenciais para o bem-estar de toda a comunidade paulista.