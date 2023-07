Explosão em cooperativa de Palotina, no Paraná, deixa 8 mortos e 11 feridos

27/07/2023 | 14:08



Oito pessoas morreram em decorrência de uma explosão em um silo da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Paraná, na tarde desta quarta-feira, 26, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade. Sete delas morreram no local e uma foi a óbito após ser transferida para um hospital em Cascavel, cidade próxima. Outros onze feridos estão sendo atendidos em hospitais da região e uma vítima segue desaparecida.

Equipes dos bombeiros de Cascavel e Toledo, outro município vizinho, foram enviadas para atuar no socorro às vítimas. A causa do acidente ainda não foi esclarecida. Na manhã desta quinta-feira, 27, atuam no local de buscas 35 bombeiros militares e outros 14 bombeiros do Grupo de Operações do Socorro Tático (GOST). A corporação diz que as buscas seguem por uma vítima.

"Os trabalhos no momento são referentes a retirada do volume de grãos de milho do silo 3 para que se garanta acesso até a última vítima. A retirada do milho é realizada de maneira mecânica de forma lenta e gradual e não será interrompida até o encerramento da operação", disseram os bombeiros em nota às 10h.

Segundo nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira, 27, o governador em exercício Darci Piana (PSD), o comandante dos Bombeiros, coronel Manoel Vasco, e o secretário da Segurança do Estado, Hudson Leôncio Teixeira, estavam a caminho do local para a continuidade da operação e para prestar solidariedade aos moradores da cidade.

Em nota, a C.Vale disse que "no momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas".

A empresa afirmou que "todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento". De acordo com ela, assim que forem identificadas as causas e repercussões do acidente, uma nova nota de esclarecimento será emitida.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), disse em sua conta no Twitter nesta quarta-feira que o Corpo de Bombeiros do Estado "está mobilizado para atender com rapidez as vítimas".

O ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, declarou "sentimentos de pesar às famílias das vítimas" e disse que o maior propósito do ministério "é buscar as melhores condições para os trabalhadores do agro". Fávaro está no Japão neste momento representando o Brasil em encontros internacionais.

Entre os feridos, três estão internados em uma policlínica particular em Cascavel. Um deles, do sexo masculino, de 42 anos, segue em estado grave, intubado e necessitando de suporte avançado. Outros dois, um homem de 46 anos e uma mulher de 40, estão conscientes e estáveis, sendo que um deles passará por cirurgia e o outro seguirá em observação clínica. Há ainda um quarto ferido na UTI do Hospital Universitário da cidade. Detalhes do seu estado de saúde não foram informados.

O que se sabe sobre o acidente em Palotina?

O silo estava sendo usado para armazenar milho e próximo ao centro de Palotina, numa área com vários silos. A explosão teria ocorrido em um túnel de transporte enquanto alguns funcionários da cooperativa estavam fazendo a manutenção da estrutura. Segundo os bombeiros, a explosão também destruiu parcialmente outros dois silos.

De acordo com o G1, foram ao menos cinco explosões em sequência. O capitão Guilherme Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, disse ao portal de notícias que o ambiente onde ocorreu a primeira explosão é bastante fechado e empoeirado. Segundo ele, a poeira do local contém partículas inflamáveis que, em contato com qualquer fagulha, podem provocar explosões em série.

O oficial disse ainda que oito pessoas estavam no local da primeira explosão e as demais vítimas estavam em barracões no entorno no momento do incidente.

"Elas estão em túneis subterrâneos que têm aproximadamente 200 metros de comprimento. Acima disso, estão as partes de concreto e metálica, que foram abaladas pelas explosões. São muitos escombros. Estamos com máquinas para retirar o que desabou, mas o trabalho é bem delicado", afirmou ao G1.

Conforme apurou o Estadão, o estrondo foi ouvido a quilômetros de distância e provocou a quebra de vidros de janelas de imóveis em bairros próximos. Também surgiram pequenos incêndios no próprio silo, combatidos pelos bombeiros.

Por volta das 20h desta quarta, os bombeiros ainda não haviam conseguido entrar no silo destruído - como ele ameaçava ruir, primeiro foi necessário fazer o escoramento da estrutura, para ingressar com segurança e procurar os desaparecidos.

Cooperativa tem mais de 13 mil funcionários em 188 unidades

A C.Vale é uma das duas maiores cooperativas agroindustriais singulares do Brasil e tem atuação no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Fundada em 1969 por um grupo de agricultores, hoje é uma gigante que produz principalmente soja, milho, trigo, mandioca, leite, frango, peixe e suínos. Em 2022, produziu 4,2 milhões de toneladas destes produtos e faturou cerca de R$ 22,693 bilhões.

Além da produção agropecuária, a empresa também atua na prestação de serviços - oferecendo assistência agronômica, veterinária, comercial e operacional aos seus associados -, no financiamento de produção agrícola de pequenos produtores e mantém uma rede de supermercados com lojas no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em seu site, afirma possuir 188 unidades de negócios, mais de 26 mil associados e 13 mil funcionários.