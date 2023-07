Gil do Vigor celebra conquista na faculdade após injustiça: - Agora eu sou oficialmente um PhD

27/07/2023 | 14:10



Final feliz para Gil do Vigor! Após sofrer uma injustiça na faculdade nos Estados Unidos, o ex-BBB finalmente está respirando aliviado. Nesta quinta-feira, dia 27, ele participou do programa Mais Você e fez atualizações sobre o seu caso.

Animado, ele contou que conseguiu eliminar a matéria que estava dando problema após ter um rendimento acadêmico exemplar:

- Eu estava até preparado para refazer a prova. Mas, no fim de semana, eles me mandaram as outras duas provas que fiz. E aí eu vi que, se o rendimento acadêmico for de excelência, você tem um benefício.

- Se você conseguir duas aprovações de PhD, você pode dispensar uma das disciplinas. Aí, no final de tudo isso, eu consegui dois PhD Pass e eu apliquei o meu rendimento acadêmico para dispensar a Microeconomia. Agora eu sou oficialmente um PhD, celebrou ele, feliz da vida.

Para quem não acompanhou, Gil usou as suas redes sociais nos últimos dias para desabafar sobre o assunto. Segundo ele houve um erro da Universidade que acarretou uma nova super baixa na matéria de microeconomia.

Por ter achado a nota estranha (mas totalmente consciente das consequências) solicitei o PDF da prova e descobri para minha infeliz surpresa que estavam faltando oito páginas! Da 21 pulava para a página 30! Era obrigatório que nós, alunos, devolvêssemos todas as páginas. Então não tinha como eu ter ficado com alguma dessas que sumiu.

Que bom que no final deu tudo certo, né?!