WhatsApp apresenta recurso de mensagens de vídeo instantâneas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/07/2023 | 13:55



As mensagens de voz no WhatsApp mudaram a forma como as pessoas se comunicam, fornecendo uma maneira rápida e segura de compartilhar conteúdo. Agora, o aplicativo para Android e iOS traz o novo recurso de mensagens de vídeo instantâneas. Ele permite gravar e compartilhar vídeos pessoais curtos diretamente na conversa.

Com as mensagens de vídeo instantâneas, é possível gravar vídeos de 60 segundos para falar e mostrar o que você quiser nas conversas. Para isso, basta tocar para mudar para o modo de vídeo e manter o botão pressionado para gravar o conteúdo. Você também pode deslizar para cima para bloquear e gravar o vídeo com as mãos livres.

Os vídeos serão reproduzidos automaticamente no modo silencioso quando forem abertos em uma conversa. Ao tocar no vídeo, o som será ativado. O WhatsApp afirma que as mensagens de vídeo são protegidas com a criptografia de ponta a ponta para manter as mensagens seguras.

O novo recurso começa a ser implementado a partir de hoje (27) e estará disponível a todos nas próximas semanas.