China apaga vestígios de ex-ministro das Relações Exteriores e intensifica especulações

27/07/2023 | 13:24



O ex-ministro das relações exteriores da China Qin Gang, que foi substituído na última terça-feira, 25, depois de estar desaparecido há mais de um mês, está sumindo de partes do site do Ministério das Relações Exteriores do país - um apagamento que está intensificando as especulações sobre o que aconteceu com ele.

Autoridades não deram um motivo para a decisão de remover Qin Gang do seu posto, que agora foi preenchido - pelo menos temporariamente - por seu antecessor, Wang Yi. O Ministério citou anteriormente questões de saúde para a ausência de Qin, mas sem especificá-las.

Desde que o substituiu por Wang, o ministério apagou quase todas as menções a Qin como ministro das Relações Exteriores de seu site oficial. Muitas referências a Qin em seu cargo mais recente também desapareceram da conta do ministério no Weibo, uma rede social popular no país.

Com 57 anos, Qin serviu menos de sete meses como ministro das Relações Exteriores escolhido a dedo pelo presidente chinês, Xi Jinping, após uma ascensão incomumente rápida nas fileiras da diplomacia.

O apagamento online de Qin mina a noção de que ele foi substituído como resultado de sérios problemas de saúde, na visão de analistas políticos.

"Mesmo que problemas de saúde tenham exigido a remoção de Qin como ministro das Relações Exteriores, não há razão para que isso leve à exclusão do registro anterior de suas reuniões no site do Ministério", escreveu David Bandurski, diretor do China Media Project, um instituto de pesquisa dos EUA.

Bombardeada por perguntas de repórteres sobre o status de Qin em uma coletiva de imprensa regular na quarta-feira, 26, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que não tinha novas informações a fornecer. Todas as perguntas dos repórteres sobre as respostas de Qin e Mao a eles foram omitidas da transcrição da coletiva de imprensa publicada no site do ministério.

O drama em torno de Qin ocorre em um momento delicado para Pequim e Washington, à medida que as duas potências restabelecem a comunicação de alto nível após uma tensão crescente. Analistas políticos dizem que Wang, de 69 anos, o principal especialista em relações exteriores do Partido Comunista, provavelmente foi nomeado substituto interino para ganhar tempo para Xi e outros altos funcionários encontrarem uma solução mais permanente.

Analistas políticos disseram que é improvável que a substituição de Qin atrapalhe a diplomacia entre os EUA e a China no longo prazo porque Xi define a política externa, embora sirva para destacar a crescente opacidade do sistema político da China. Fonte: Dow Jones Newswires.