Zé Felipe e Pedro Leonardo cantam hit do pai em festa de aniversário de Leonardo

27/07/2023 | 13:10



As comemorações do aniversário de 60 anos de idade do cantor Leonardo não param e ele recebeu uma homenagem para lá de especial dos filhos. Durante a festa que rolou na última quarta-feira, dia 26, os filhos do artista, Zé Felipe e Pedro Leonardo cantaram um dos maiores hits da dupla do pai.

No meio da noite, os irmãos fizeram uma apresentação para a família cantando Pense em Mim, que ficou internacionalmente conhecida na voz de Leandro e Leonardo. Toda a festança foi registrada por Virginia Fonseca e compartilhada com os fãs pelos Stories.

Enquanto Zé e Pedro davam um show, Leonardo não conseguiu se segurar e também deu um palinha de seu talento. O cantor sertanejo surpreendeu a todos e cantou a versão em em espanhol da música. E claro foi muito aplaudido pelos filhos.

Ao longo da madrugada ainda mais atrações rolaram na comemoração que conta com a família de João Guilherme. Todos os seis filhos do cantor sertanejo marcaram presença e assistiram ao show de Pepe Moreno, na Fazenda Talismã, que fica em Goiânia.

Um dos assuntos mais falados na internet nos ´ltimos tempos são as publicações de João Gui que está curtindo tempo em Goiás. Vale lembrar que o ator já se envolveu em algumas polêmicas envolvendo o pai, Leonardo, por questões políticas.