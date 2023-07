Leila Pereira é chamada de avarenta por jornal português: 'Abel Ferreira sofre com presidente'

27/07/2023 | 12:54



Criticada pela torcida pela ausência de reforços na temporada, a presidente Leila Pereira, do Palmeiras, se tornou alvo da imprensa portuguesa. Nesta quinta-feira, a mandatária alviverde foi chamada de "avarenta" numa matéria do jornal A Bola por não trazer os reforços que Abel Ferreira, treinador da equipe, necessita em seu plantel.

O jornal português trouxe o título "Abel Ferreira sofre com presidente forreta". No dicionário Michaelis, a palavra forreta se refere a "pessoa que não gosta de gastar dinheiro; avarento, forreta, sovina". A publicação trata do interesse do Palmeiras na contratação de Santiago Hezze, meia argentino de 21 anos do Huracán, avaliado em pouco mais de US$ 5 milhões, cerca de R$ 23,7 milhões.

"De um lado, Abel Ferreira, o pluricampeão treinador perseguido no último mês por resultados negativos em função do desgaste dos titulares, quer mais opções, além dos jovens talentosos (mas inexperientes) da formação. Do outro, Leila Pereira, a presidente com fama de forreta, não quer mais dívidas. No meio, uma torcida cada vez mais impaciente", afirma a matéria.

A insatisfação da torcida palmeirense também se deve às vendas que o clube promoveu nas últimas janelas de transferências. Gustavo Scarpa e Danilo foram vendidos ao Nottingham Forest, da Inglaterra, mas o Palmeiras ainda não se reforçou para suprir suas ausências. Richard Ríos, colombiano contratado junto ao Guarani, não se firmou como titular da posição. A janela se fechará no dia 2 de agosto.

Por outro lado, A Bola reforça que, para acalmar os torcedores, Leila pode argumentar que o clube conquistou importantes títulos nas últimas temporadas (Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Paulistão), mesmo em um período de "vacas magras". Além disso, o clube se reforçou com o atacante Artur, do Red Bull Bragantino, recentemente.