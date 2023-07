Perfis falsos: dicas para se proteger em sites de relacionamento

A plataforma de streaming Netflix lançou a série Perfil Falso, que aborda os perigos por trás de perfis falsos em sites de relacionamento. Apesar de ser uma ficção, isso também acontece na vida real.

A popularidade das plataformas de relacionamento online tem crescido, proporcionando novas oportunidades para conhecer pessoas. Porém, também oferece perigos. Em um site de relacionamento é preciso tomar cuidado com pessoas que se aproveitam da situação.

Para ajudar você a se proteger de quem pode comprometer sua privacidade e segurança, o especialista em relacionamentos do site sugar MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, dá dicas.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

1. Faça chamadas de áudio e vídeo

Uma das principais formas de se proteger é garantindo que a pessoa por trás da tela é real. Para isso, crie aquele clima para uma chamada de vídeo e tenha certeza de que ela existe. Caso você não sinta confiança ou sinta que a pessoa do outro lado esteja faltando com a verdade, não pague para ver. Não vá ao encontro.

2. Marque um encontro em um lugar público e monitorado

Marque sempre os encontros em um local que seja público, que você conheça bem e que, se possível, seja monitorado com câmeras. Quanto mais você conhecer o local que está indo, melhor. Shoppings, restaurantes, locais bem movimentados. Evite ir para aquela fazenda mais longe, para a casa da pessoa ou casa de amigos dessa pessoa em um primeiro encontro.

3. Avise seus amigos sobre o encontro

Avise pessoas próximas, amigos ou familiares. Passe todas as informações que você tiver sobre quem você está encontrando e os detalhes do local. É melhor que alguém saiba e possa ser seu refúgio caso você precise, do que acabar ficando na mão.

4. Analise se as informações que o parceiro passou são verdadeiras

Perfis falsos é quando utilizam fotos e informações falsas, criando uma conta com imagens chamativas e dados que agradam de maneira geral. Por isso, é importante conferir as datas das publicações e os comentários. Se forem muito recentes e sempre os mesmos “amigos”, é hora de desconfiar.

5. Siga sua intuição

Feeling. Às vezes pode parecer que não, mas ele é muito importante e pode te dizer o que você precisa saber. Se você não se sentir confiante e confortável com o encontro, desista. Não vale ir ao encontro de uma pessoa desconhecida que não te passa confiança.