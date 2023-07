Coletivo Rock ABC faz ocupação no Festival de Inverno de Paranapiacaba no domingo

Da Redação



27/07/2023 | 12:45



Música pesada estará presente no cardápio da 22º edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba, que acontece na tradicional Vila Inglesa localizada em Santo André (Grande ABC), no domingo (30). A entrada é gratuita.

O Coletivo Rock ABC ocupa o espaço e terá um palco (Rua Vereador João Dias Carrasqueira, s/n) voltado para atrações de peso. Entre os confirmados está o quarteto Torture Squad. Formada por Amilcar Christófaro (bateria) e Castor (contrabaixo), e dois andreenses, Mayara Puertas (voz) e Rene Simionato (guitarra), a banda se apresenta a partir das 19h e aposta em show especial que celebra os 30 anos de carreira.

Quem abre a programação do palco roqueiro é a banda Ezúmia, a partir das 11h, seguida por O Velho Bucaneiro e Decreto Sem Lei. Depois quem toma conta do palco do Coletivo Rock ABC são os grupos The Damnation, Siegrid Ingrid e Flicts.

“Para nós, do Coletivo Rock ABC, é uma imensa honra e um enorme prazer poder realizar tudo isso, pois além de levarmos nomes já consagrados, como Flicts, Torture Squad e Siegrid Ingrid, também damos visibilidade para bandas que estão começando, como o Ezúmia e o Decreto Sem Lei”, explica Chrys Clenched, artista plástica e uma das responsáveis pelo Coletivo Rock ABC.

Chrys explica que, “além disso, ainda teremos representantes femininas como a Mayara Puertas, vocalista do Torture Squad, e a banda The Damnnation, que é composta por mulheres, dando assim a representatividade feminina tão necessária na cena roqueira”.

Além do palco do Coletivo, o Festival de Inverno de Paranapiacaba, realizado pela prefeitura de Santo André, oferece diversas outras atrações artísticas, todas gratuitas.

O visitante conta com estacionamento localizado na Rodovia Dep. Adib Chammas (km 47). A partir do local, terá acesso a um dos ônibus gratuitos que irão até a parte baixa de Paranapiacaba, com desembarque ao lado da Casa Fox. O valor do estacionamento é: R$ 50 (carros); R$ 40 (motos); R$ 100 (vans fretadas); R$ 200 (ônibus).

Quem optar pelo transporte público conta com as seguintes opções:

Partidas do Terminal Rodoviário de Santo André Leste (TERSA). Linha 040 - Paranapiacaba da Viação Ribeirão Pires.

Trem e ônibus: Ir até a estação terminal Rio Grande da Serra (CPTM) – linha Diamante, caminhar até a rua Pastor Aquilino Sartori, 02 – RGS e pegar as linhas de Ônibus intermunicipais direto a Paranapiacaba.