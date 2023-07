BC: crescimento do estoque de crédito continua em trajetória de desaceleração, diz Rocha

27/07/2023 | 11:39



O chefe de departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou nesta quinta-feira (27) que o crescimento do estoque total de crédito continua em trajetória de desaceleração, em linha com o ciclo de política monetária.

"À exceção do crédito direcionado, todos os segmentos mostram arrefecimento de estoque de crédito. Há uma trajetória de desaceleração muito bem caracterizada, tanto para pessoas jurídicas, como para pessoas físicas, sendo mais forte para as famílias", avaliou.

O estoque total de operações de crédito do sistema financeiro subiu 0,1% para R$ 5,401 trilhões de maio para junho. Em 12 meses, houve alta de 8,9%. Houve queda de 0,4% no estoque para pessoas físicas e elevação de 1,0% no estoque para pessoas jurídicas.

De acordo com o BC, o estoque de crédito livre caiu 0,2% no sexto mês de 2023, enquanto o de crédito direcionado apresentou alta de 0,5%. No crédito livre, houve recuo de 1,3% no saldo para pessoas físicas em junho. Para as empresas, o estoque avançou 1,4% no período.