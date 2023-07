Austrália bate recorde e Brasil fica em 8º no 4x200m livre no Mundial de Esportes Aquáticos

27/07/2023 | 11:29



A equipe feminina da Austrália bateu o recorde mundial no revezamento 4x200 metros livre no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Fukuoka, no Japão. As australianas confirmaram o favoritismo e conquistaram a medalha de ouro, nesta quinta-feira, com boa folga. As brasileiras terminaram em oitavo lugar na prova.

O time australiano bateu na frente com o tempo de 7min37s50, superando o próprio recorde mundial do país, que era de 7min39s29, registrado no ano passado. Os Estados Unidos ficaram com a prata (7min41s38) e a China, com o bronze (7min44s40).

A forte equipe da Austrália contou com Mollie O'Callaghan, que havia batido o recorde mundial dos 200m livre na quarta, Shayna Jack, Brianna Throssell e Ariarne Titmus, dona de duas medalhas de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.

O Brasil, que não estava entre os favoritos, terminou em oitavo lugar, a última posição da final, com o tempo de 7min59s10. A equipe nacional contou com Natália Almeida, Gabrielle Roncatto, Maria Fernanda Costa e Stephanie Balduccini. O quarteto havia nadado melhor na fase classificatória, com 7min56s14.

Nas provas individuais, Gabrielle Assis se destacou ao obter o recorde brasileiro nos 200m peito, com 2min25s18, o sétimo melhor tempo geral. Assim, superou a marca que já era dela. De quebra, se tornou a primeira nadadora do País a alcançar uma semifinal nesta prova. Na disputa, anotou 2min25s56, com o 12º melhor tempo, sem conseguir avançar à final.

Nos 100m livre, o Brasil foi representado por Stephanie Balduccini. Na fase classificatória, ela anotou o nono melhor tempo, com 54s15. Na semifinal, contudo, registrou 54s69 e não obteve a vaga para a final. Foi a 13ª colocada geral nas semifinais.