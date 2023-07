Resumo da Copa: Portugal bate Vietnã e Nigéria complica situação da Austrália

27/07/2023 | 10:41



A seleção portuguesa feminina de futebol conquistou sua primeira vitória na história da Copa do Mundo feminina ao bater o Vietnã, nesta quinta-feira. Já a anfitriã Austrália perdeu para a Nigéria, diante de sua torcida, e se complicou na disputa para buscar uma vaga nas oitavas de final.

Na cidade de Hamilton, em Nova Zelândia, as portuguesas venceram Vietnã por 2 a 0 em jogo válido pelo Grupo E. E agora mantêm vivo o sonho da classificação para as oitavas de final. Com três pontos, Portugal ocupa o terceiro lugar da chave, atrás de Estados Unidos e Holanda, ambos com quatro pontos. O time americano, forte candidato ao título, será o próximo adversário de Portugal.

O domínio europeu foi evidente desde o começo da partida, mas a seleção portuguesa desperdiçou inúmeras chances ao longo das duas etapas. O gol saiu no início do primeiro tempo com Telma Encarnação. Não demorou muito e, ainda no primeiro tempo, Kika Nazareth ampliou o placar, sacramentando o resultado.

NIGÉRIA BUSCA VIRADA

Em Brisbane, na Austrália, australianas e nigerianas fizeram um jogo de cinco gols, três deles nos acréscimos. O time africano levou a melhor, por 3 a 2, após estar perdendo por 1 a 0. De quebra, a Nigéria alcançou a liderança do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do Canadá, porém com vantagem nos critérios de desempate.

Já a seleção da casa estacionou nos três pontos, conquistados na vitória na estreia, e ocupa o terceiro lugar. Na terceira e última rodada da fase de grupos, a Austrália vai encarar o Canadá, atual campeão olímpico. As canadenses são vice-líderes do grupo, com quatro pontos.

Sem a craque Sam Kerr, a seleção australiana se jogou ao ataque enquanto as africanas buscavam o contra-ataque. Os gols só foram sair nos acréscimos do primeiro tempo, com Van Egmond abrindo o placar e Kanu empatando.

Na etapa final, a Nigéria cresceu no jogo e a Austrália não conseguiu acompanhar o ritmo forte das rivais. Ohale marcou o gol da virada e, em uma falha da defensora Kennedy, Oshoala ampliou a vantagem. As Matildas lutaram até o fim e, no apagar das luzes, ainda conseguiram descontar com Kennedy, mas a derrota era inevitável.

Confira os próximos jogos da Copa do Mundo:

27/07

21h - Argentina x África do Sul

28/07

5h30 - Inglaterra x Dinamarca

8h - China x Haiti