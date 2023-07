Preços de bens de capital caem 1,09% no IPP de junho, diz IBGE; bens de consumo caem 2,02%

27/07/2023 | 10:15



Os bens de capital ficaram 1,09% mais baratos na porta de fábrica em junho, de acordo com dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado ocorre após os preços já terem diminuído 0,66% em maio.

Os bens intermediários registraram queda de 3,41% nos preços em junho, ante redução de 4,34% em maio, informou o IBGE.

Já os preços dos bens de consumo caíram 2,02% em junho, depois da queda de 1,05% nos preços em maio. Ainda assim, dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram alta de 0,14% em junho, ante alta de 0,78% no mês anterior. Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis recuaram 2,45% em junho, após queda de 1,41% registrada em maio.

A principal influência dentre as grandes categorias econômicas veio de bens intermediários, que têm peso de 55,09% e responderam por -1,89 ponto porcentual (p.p.) da variação de -2,72% do índice geral.

Completam a lista, bens de consumo, com influência de -0,74 p.p. e bens de capital com -0,08 p.p.. No caso de bens de consumo, a influência observada em junho se divide em 0,01 p.p., que se deveu à variação nos preços de bens de consumo duráveis, e -0,75 p.p. associado à variação de bens de consumo semiduráveis e não duráveis

Os valores de maio foram todos revisados pelo IBGE, tanto para o índice geral quanto para as chamadas grandes categorias econômicas.