Antes de morrer, Sinead O'Connor se declarou nas redes sociais como criatura noturna morta-viva

27/07/2023 | 10:10



A cantora irlandesa Sinead O'Connor morreu aos 56 anos de idade e a causa ainda não foi confirmada. O que chamou atenção dos fãs foi uma de suas últimas publicações nas redes sociais. Em sua conta do Twitter, a cantora havia deixado mensagens melancólicas ao falar sobre a perda do filho, que segundo informações do The New York Post se suicidou aos 17 anos de idade.

No dia 17, Sinead respondeu com emojis de choro a uma publicação que pedia para usar emojis para definir como a sua vida está indo. No texto, ela ainda se declarou como uma criatura morta-viva ao falar sobre a tristeza de ter perdido o filho.

Desde então, vivo como uma criatura noturna morta-viva. Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma. Éramos uma alma em duas metades. Ele foi a única pessoa que me amou incondicionalmente. Estou perdido no bardo sem ele.