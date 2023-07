Rodolfo Bondezan perde Prova de Fogo e é primeiro eliminado do Top Chef Brasil 4

27/07/2023 | 10:10



O programa acabou de começar e já está pegando fogo! Os fãs do Top Chef Brasil 4 foram surpreendidos com uma eliminação logo no primeiro episódio do reality, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 26.

Acontece que, enquanto estavam sendo apresentados aos ambientes onde o programa vai rolar, os participantes foram pegos de surpresa com uma Prova de Fogo relâmpago. O desafio consistia em fazer um prato carro-chefe que agradasse o paladar de Emmanuel Bassoleil, Felipe Bronze e Janaína Torres Rueda. Nada fácil, hein?!

Rodolfo Bondezan foi o primeiro a não conseguir sair do galpão onde tudo foi gravado e subir para a Casa Top Chef. Ele criou o prato Arroz do Una e acabou não caindo nas graças dos jurados, o que o impediu de sequer conhecer a cozinha do reality.

Mas a pressão continua, viu?! Nesta quinta-feira, dia 27, aqueles que conseguiram passar a primeira prova já vão competir mais uma vez no Desafio de Eliminação.