E10 Xiaomi: robô aspirador inteligente chega ao mercado

Da Redação

Do 33Giga



27/07/2023 | 09:55



A Xiaomi colocou no mercado brasileiro o Robô Aspirador Inteligente E10, que possui limpeza multidirecional. Com combinação de vários sensores integrados que fornecem flexibilidade para lidar com ambientes domésticos complexos, o eletrônico limpa – de acordo com a fabricante – cantos rentes a paredes.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O Robô Aspirador Inteligente E10 planeja rota de limpeza inteligente para maior eficiência, além de atravessar obstáculos de até 1,5 cm de altura, diminuindo a possibilidade de ficar preso. Possui sensores antiqueda que evitam acidentes em escada, piscina ou em qualquer lugar de risco para o equipamento.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Robô Aspirador Inteligente E10 possui 4 níveis de velocidade para ajuste da potência de sucção, que chega até 4000Pa de potência, aspirando todo tipo de sujeira com facilidade. Equipado com peças de alta qualidade, incluindo escova lateral altamente flexível e resistente para uma varredura eficiente, escova principal de borracha que fica rente ao chão para uma limpeza profunda e filtro de poeira triplamente filtrado que evita partículas suspensas no ar.

Ele é equipado com tanque de água inteligente que possui 3 níveis de fluxo, para selecionar a quantidade de água ideal para o tipo de piso que será limpo. Também é possível alternar facilmente entre 3 modos de limpeza (aspirar, esfregar e aspirar e esfregar) permitindo maior controle.

O tamanho de 8 cm do Robô Aspirador Inteligente E10 viabiliza a limpeza embaixo de móveis, como camas, armários e sofás, alcançando locais de difícil acesso. A bateria de longa duração, com capacidade de 2600mAh, permite a funcionalidade por até 110 minutos.

Com carregamento automático e inteligente, o robô aspirador retorna à base de carregamento ao final da limpeza, entretanto, se durante o processo a bateria ficar abaixo de 20%, o equipamento retorna automaticamente para ser carregado até atingir 80% de sua bateria e continuar a limpeza de onde parou.

Controlado por meio do aplicativo Mi Home/Xiaomi Home, é possível criar a programação de limpeza onde estiver e monitorar em tempo real todo o progresso do robô aspirador. Dessa forma, é possível deixar o equipamento trabalhado para encontrar a casa limpa ao chegar, facilitando a rotina de limpeza do dia a dia.

Disponível na cor branca, o produto pode ser adquirido no canal oficial de compras da Xiaomi Brasil https://www.mibrasil.com.br/ ou nas lojas físicas e quiosques oficiais da marca*, que estão presentes nas principais cidades do país.