Vai rolar diversão no Grande ABC neste fim de semana

27/07/2023



O que não vai faltar é opção de lazer e cultura para o morador do Grande ABC. E o melhor: atividades gratuitas também estão à disposição do público da região.

A 14ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires começa amanhã à noite - e com direito a um grande show da banda Roupa Nova, que sobe ao palco montado no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 - Centro) às 21h.

No sábado, a atração principal é a banda Atitude 67, que traz uma roupagem nova ao pagode. Isabella Taviani apresenta suas canções de MPB no domingo.

Cada ingresso será trocado por 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 2 quilos de ração para animais de estimação. Cada pessoa poderá adquirir até cinco ingressos. Os postos de troca estão no site https://ribeiraopires.sp.gov.br/festival-do-chocolate/.

SÃO CAETANO

A cidade de São Caetano comemora amanhã 146 anos de vida e diversos shows estão na programação de festejos. Todos as atrações se apresentam no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566).

As atividades começam hoje, às 20h30, com a banda de axé Ara Ketu. Amanhã, o sambista Diogo Nogueira é a grande atração. No sábado será a vez dos roqueiros do Ira! E, para fechar a programação, o sertanejo Felipe Araújo sobe ao palco. Sempre às 20h30.

Para acompanhar os shows é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. A Prefeitura também vai sortear brindes, como TVs, bicicletas e micro-ondas para quem prestigiar as atividades.

PARANAPIACABA

O segundo fim de semana do Festival de Inverno de Paranapiacaba é boa pedida para quem quer aproveitar cultura e lazer em uma dos espaços mais charmosos do Grande ABC.

São diversas as atrações musicais, que começam às 10h. Para conferir toda a programação, basta acessar https://www3.santoandre.sp.gov.br/fip/.

O visitante que for de veículo próprio vai contar com estacionamento na Rodovia Dep. Adib Chammas, altura do km 47, e no local ter acesso a um dos ônibus gratuitos que irão até a parte baixa, com desembarque ao lado da Casa Fox. O valor do estacionamento foi assim dividido: carros R$ 50; motos R$ 40; vans fretadas R$ 100; ônibus R$ 200.



Também é possível chegar de ônibus intermunicipal em uma das duas linhas da Next Mobilidade que vão até o local. A linha 040 sai do Terminal Rodoviário Santo André Leste e a linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra da CPTM.

HIP HOP EM DIADEMA

A Casa do Hip Hop, lendário equipamento de resistência da cultura preta e periférica do Grande ABC, celebra 24 anos em 2023. E a Prefeitura de Diadema preparou intensa programação para comemorar a data.

A atração principal é a dupla Tasha & Tracie. As jovens são fenômeno do trap - ritmo derivado do rap e que tem ganhado fãs entre o público jovem. O rapper Nog também comandará as atividades.

Além disso, haverá batalha de MCs e de breaking, campeonato de basquete 1×1 com On Fire, discotecagem, barracas com comidas e muita reflexão sobre resistência, a essência do local.

A celebração acontece na Praça Lauro Michels, a partir das 9h, no domingo. O evento é gratuito, mas a Prefeitura pede que se leve 1 quilo de alimento para ajudar o Fundo de Solidariedade de Diadema.