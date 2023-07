Da Redação

Do Diário do Grande ABC



27/07/2023 | 09:47



A luta de cinco anos do Projeto Meninos e Meninas de Rua contra o Paço de São Bernardo sofreu ontem duro baque. A administração do prefeito Orlando Morando (PSDB) conseguiu no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) aval para despejar o programa social do imóvel, pertencente ao município, localizado na área central da cidade. Com isso, se não conseguir reverter a decisão judicial ou obter outra área para continuar prestando assistência a centenas de cidadãos socialmente vulneráveis, a entidade terá de encerrar as atividades. Se vier a ocorrer tal desfecho, estará configurada, então, uma das medidas mais cruéis do atual governo são-bernardense.

Não se entende a razão pela qual, em 2018, Morando retirou a permissão do uso do imóvel, cedido ao Projeto Meninos e Meninas de Rua em 1989, e formalizado em 1994, por meio do decreto de número 11.936. Ao ser questionado, a resposta oficial do prefeito de São Bernardo é superficialíssima. Mas, ao argumentar que vai ceder o local a “outros projetos de relevância social”, ele reconhece de forma sub-reptícia a importância do programa social que está despejando. A pergunta que resta é: se o trabalho é relevante, como o próprio Paço admite de modo oblíquo, por que criar dificuldades para a sua continuidade? A sociedade quer saber.

Orlando Morando não é reconhecido pela sua sensibilidade – este jornal mesmo relembrou ontem o episódio em que o prefeito chamou uma mulher de “vaca” em rede nacional dizendo que ela deveria receber “um tanque de roupa suja para (...) lavar”. Mas não se imaginava que pudesse chegar ao ponto de desalojar projeto que atende a cerca de 1.000 pessoas, todas atestadamente pobres e moradoras de áreas periféricas, com programas culturais, esportivos e educacionais. Após seis anos e meio de governo, o prefeito de São Bernardo já deveria ter compreensão do impacto social que decisão tão desumana provoca na vida de milhares de cidadãos.