Conheça as vantagens de usar VPN ao viajar

27/07/2023



As redes wi-fi públicas costumam ser grandes aliadas dos turistas, mas exigem alguns cuidados relacionados à proteção de dados. Utilizar VPN ao viajar é uma boa dica para navegar em segurança, bem como “driblar” obstáculos relacionados à geolocalização.

O que é VPN

O primeiro passo para entender a importância de um aplicativo como o NordVPN para os viajantes é saber o que ele faz. A sigla significa Virtual Private Network – Rede Privada Virtual, em português.

Uma rede wi-fi pública funciona como um grande espaço virtual compartilhado. Por isso, quem acessa esse tipo de conexão sem proteções pode acabar tendo seus dados expostos a hackers e pessoas mal-intencionadas.

O objetivo do VPN é resolver essa “brecha” de segurança, ocultando o IP do usuário e criando uma camada de proteção que garante criptografia e privacidade, mesmo em redes compartilhadas, como as de lojas, aeroportos e hotéis.

Vantagens de usar VPN durante a viagem

As vantagens de utilizar VPN ao viajar vão além da segurança ao navegar em redes wi-fi públicas. Isso porque o serviço pode ser usado para redirecionar a localização do usuário para outros destinos.

Na prática, isso significa que a navegação não será pautada por geolocalização. Quem viaja à China, por exemplo, não pode acessar as redes sociais bloqueadas pelo país sem VPN.

A Rede Privada Virtual também funciona em serviços de streaming. Os catálogos da Netflix, por exemplo, variam conforme cada lugar do mundo. Caso o objetivo seja assistir a uma série que só está disponível na versão brasileira da plataforma, basta configurar a VPN para simular a localização no Brasil.

Como usar VPN ao viajar

As conexões VPN podem ser utilizadas em diversos tipos de dispositivos, como notebooks, tablets e smartphones. Durante a viagem, basta acessar o software do provedor da Rede Privada Virtual e ativar a funcionalidade.

É possível editar algumas configurações relacionadas à navegação e escolher detalhes sobre a localização geográfica, que pode ser alterada pelo usuário a qualquer momento.

Quais são os melhores serviços de VPN

A dica para escolher um serviço de VPN que seja eficiente e atenda as suas necessidades é pesquisar bastante. Vale a pena ler detalhes sobre os softwares e analisar comentários e avaliações de usuários.

Há algumas opções gratuitas no mercado, mas os provedores particulares – que costumam cobrar taxas mensais baixas – são os mais confiáveis. Entre os mais populares, destaca-se o NordVPN, que tem versões para desktop Windows, macOS e Linux, além de aplicativos móveis para Android e iOS.